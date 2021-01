Sipas MeteoAlb, dita nis me vranësira dhe rrebeshe shiu në zonat e ulëta dhe bregdetare por reshje dëbore do ketë në zonat Lindore. Mesdita dhe pasditja sjellin me pak reshje dhe intervale të shkurtra me kthjellime. Ndërsa nata ri-kthen motin e kthjellët, por të ftohtë.

Temperaturat e ajrit ulen sërish në mëngjes dhe mesditë duke luhatur vlerat ditore nga -4°C në 10°C. Era do fryjë mesatare dhe e fortë me shpejtësi deri 50 km/h nga drejtimi Veriore-Verilindor duke krijuar në det dallgëzim 5 ballë.