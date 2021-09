Sipas MeteoAlb: Moti në vendin tonë do të karakterizohet nga kthjellime dhe vranësira kalimtare në ultësirën perëndimore por vranësira shpeshta do ketë gjysma lindore gjatë paradites. Parashikohet që pasditja të sjelli shpeshtim të vranësirave në të gjithë vendin, ku më të dendura do të jenë në zonat veriore të Shqipërise duke rrezikuar reshje te izoluara shiu.

Temperaturat e ajrit do të rriten në mëngjes POR nje renie te lehte do te kete ne oret e mesdites duke luhatur vlerat ditore nga 15°C deri në 31°C.