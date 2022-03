Sipas MeteoAlb Paraditja do të jetë në dominimin e kthjellimeve dhe kalimeve të pakta të vranësirave, të cilat parashikohet që më të dukshme të jenë në zonat malore. Por në vijim pritet që gradualisht vranësirat të shtohen në të gjithë territorin, ku mbizotëruese do të jenë në zonat Veriore duke krijuar mundësi për reshje natën vona.

Temperaturat e ajrit do të mbeten kostante në mëngjes por do të rriten lehtë në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 1°C deri në 20°C. Era do fryjë e lehtë dhe deri mesatare me shpejtësi 55 km/h nga drejtimi Jugor duke krijuar në brigjet detare dallgëzim 4 – 5 ballë.