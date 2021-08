Sipas MeteoAlb: Mbetemi ne mbizoterimin e motit te kthjellet gjate oreve te para te dites ne nje pjese te mire te Shqiperis. Ndersa oret e mesdites sjellin kalime vranesirash te lehta dhe te perkoheshme ne zonat malore, pasi mbremja dhe nata largojne serisht vranesirat.

Temperaturat e ajrit do te rriten ne mengjes dhe ne mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 19°C deri në 40°C. Era do te fryjë me shpejtesi 38 km/h nga drejtimi Perendimor – Jugperendimor duke krijuar ne det dallgëzim mbi 3 balle.