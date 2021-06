Sipas parashikimit të motit, këtë të mërkurë në mëngjes, temperatura e ajrit do të ngrohë duke variuar nga+23°C deri në +35°C. Përgjatë ditës nuk priten reshje ndërsa do të fryjë një fllad i lehtë nga veriu me një shpejtësi prej 1-2 m/sek. Pasdite temperatura e ajrit do të vijojnë të qëndrojnë të larta duke kapr vlerat nga +34 deri në +36°C. Pritet të fryjnë një erë e butë nga perëndimi me një shpejtësi prej 3-4 m/sek.

Ndërkohë në mbrëmje temperatura e ajrit do të bien në vlera minimale +26°C deri në maksimumin +33°C.