Sipas MeteoAlb: Pjesa më e madhe e vendit tonë do të dominohet nga kthjellimet dhe kalime të pakta të vranësirave të cilat më të dukshme do të jenë në zonat malore përgjatë kufirit Lindor duke rrezikuar rrebeshe afat-shkurta shiu. Parashikohet që orët e mbrëmjes të sjellin përmirësim të dukshëm të motit duke larguar rrshjet nga i gjithë territori për të ri-kthyer kthjellimet.

Temperaturat e ajrit do të mbeten kostante në mëngjes por një rritje e lehtë e tyre parashikohet gjatë orëve të mesditës duke luhatur vlerat ditore nga 11°C deri në 31°C. Era do të fryjë e lehtë dhe mesatare me shpejtësi 30 km/h nga drejtimi permanent Verior duke krijuar në det dallgëzim të ulët.