Gjatë gjithë ditës, moti do të jetë i kthjellët në pjesën më të madhe të vendit përjashtuar zonat lindore ku vranësira dhe reshje të izoluara do të ketë herë pas here. Temperaturat janë ulur gjatë mëngjesit me 1-2°C duke shënuar në zonat malore deri -4°C ndërsa një rritje të lehtë sjell mesdita kur maksimumi në bregdet ngjitet në 14°C.