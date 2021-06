Gjatë kësaj jave vendi parashikohet të jetë në një zonë të ndërmjetme masash ajrore. Sipas Shërbimi Meteorologjik Ushtarak, në pjesën perëndimore të Mesdheut do të ndikoje anticikloni dhe në Ballkanin Lindor do të mbetet ndikim i ciklonit me qendër që do të drejtohet për në Detin e Zi.

Në vend priten kryesisht kthjellime e vranësira. Këto hera, herës, do të marrin zhvillim kryesisht në pjesën malore dhe kodrinore të vendit. Në këto zona në orët kur temperaturat do të arrijnë maksimumin e tyre parashikohen lokalisht reshje shiu me shtrëngata breshëri dhe rrufe. Ndërkohë në pjesën perëndimore të vendit priten temperatura të larta dhe mot i qëndrueshëm.