Paraditja mbetet me vranësira dhe reshje të pakta shiu e dëbore në pjesën më të madhe të vendit.

Pasditja do të sjellë shtimin e reshjeve në vend, duke bërë që shira mesatarë të

bien në zonat perëndimore, ndërsa reshjet e dëborës, deri në mbrëmje, do të përfshijnë të gjithë zonat malore të vendit. Gjatë natës, vendi mbetet me reshje shiu në perëndim dhe jugperëndim, por pjesa më e madhe e Shqipërisë do të kalojë në kushtet e ngricave dhe dëborës.

Temperaturat e ajrit sjellin një rënie të theksuar në të dy ekstremumet termike

ditore, vlerat e të cilave variojnë nga –4°C në 13°C.