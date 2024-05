Parashikimi i motit: Kthjellime dhe vranësira

Sipas MeteoAlb, vendi ynë do të vijojë nën mbizotërimin e motit të kthjellët në pjesën e parë të ditës, por pas mesditës priten shtim i vranësirave në të gjithë vendin ku më të dendura vranësirat do të paraqiten në zonat lindore dhe pjesërisht në qendër duke rrezikuar shira të përkohshëm.

Orët e mbrëmjes dhe nata do të përmirësojnë dukshëm kushtet atmosferike në të gjithë vendin duke rikthyer motin e kthjellët. Temperaturat e ajrit do të ulen gjatë orëve të mëngjesit, por mbeten konstante në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 6°C vlera minimale deri në 26°C vlera maksimale që pritet përgjatë zonës së ulët. Era do të fryjë në tokë dhe mesatare në det duke arritur shpejtësinë mbi 35 km/h nga drejtimi kryesisht juglindor duke krijuar në brigjet detare dallgëzim 1-2 ballë.