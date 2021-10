Sipas MeteoAlb: Vendi ynë gjatë paradites do të paraqitet me alternime kthjellimesh dhe vranësirash të lehta. Por parashikohet që pjesa e dytë e ditës të shpeshtoj vranësirat në vend por pa mundur të gjenerojnë reshje. Parashikohet që këto kushte atmosferike të mbeten deri mëngjesin së mërkurës.

Temperaturat e ajrit do të rriten në mëngjes, por mbeten kostante në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 9°C deri në 28°C. Era do të fryjë mesatarisht me shpejtësi 40 – 45 km/h kryesisht nga drejtimi Jugor duke sjell në brigjet e detare dallgëzim 4 ballë