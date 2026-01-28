Parashikimi i horoskopit për të mërkurën, 28 janar

Në vijim gjeni parashikimin e horoskopit për ditën e mërkurë, 28 janar 2026.
Dashi
Kjo javë do të jetë e rëndësishme ku shumë zhvillime pozitive do të ndodhin për të lindurit e kësaj shenje. Parashikohet një lajm i mirë, një propozim ose një telefonatë e cila do bëjë që të përjetoni emocione të forta. Do të rivendosni kontakte me disa persona, të cilët kanë shumë rëndësi për ju. Edhe dashuria parashikohet mjaft e favorizuar.
Demi
Kjo e enjte nuk do të jetë aspak në ritmin e duhur për të lindurit e kësaj shenje. Do të ketë demoralizim dhe nuk do të keni mundësi për të bërë gjërat ashtu si dëshironi. Dikush do mundohet që ti bëjë gjërat edhe më shumë të pamundura për të lindurit e kësaj shenje, duke bërë që të humbni durimin. Këshillohet që të bëni kujdes sa i takon fizikut.
Binjakët
Dita do të jetë përgjithësisht pozitive, ku gjatë saj do të ketë rikuperim të ndjeshëm. Megjithatë do të ketë jo pak probleme në disa sektorë të jetës, edhe në punë, të cilat duhen trajtuar me kujdes. Dita premton shumë, për të zgjidhur diçka të rëndësishme.
Gaforrja
Parashikohet një ditë kritike sa i takon dashurisë, ku çiftet e lindura në këtë shenjë, do të përfshihen në diskutime të ashpra. Edhe ditët në vijim, parashikohen kritike në këtë fushë. Duhet të kuptoni se çfarë dëshironi vërtetë, në mënyrë që të merrni vendime të qarta.
Luani
Kjo është një ditë mjaft pozitive, në sajë të ndikimit të favorshëm të hënës, marsit dhe venusit, të cilët do ju vijnë në ndihmë. Ndërkohë ndikimi negativ i Mërkurit, do të rrezikojë mundësinë që të çoni përpara disa projekte. Në fushën e biznesit, do të ketë disa luhatje, por në fund do ia dilni.
Virgjëresha
Do t’iu duhet të rigjeni forcën gjatë kësaj periudhe. Ata që kanë pasur probleme me shëndetin, duhet t’iu nënshtrohen trajtimeve të nevojshme. Bëni mirë që të përqendroheni sërish në dashuri, pasi ndjenjat do të jenë protagonistet e ditës.
Peshorja
Parashikohet një ditë e lodhshme dhe e mbushur me ngarkesë për të lindurit e kësaj shenje. Ka diçka që nuk shkon, për shkak të stresit dhe ngarkesave fizike. Edhe dashuria, parashikohet e mbushur me probleme. Këshillohet që të pritet pranvera, për ndryshimet e nevojshme.
Akrepi
Kjo ditë do të jetë e mbushur me ndryshime të shumta! Ndërkohë muaji mars, parashikohet të sjellë ndryshime të rëndësishme. Hëna mund të sjellë ndryshime dhe tensione gjatë kësaj dite. Do të ndjeni nevojën për të bërë disa ndryshime drastike.
Shigjetari
Parashikohet një ditë pozitive për të lindurit e kësaj shenje, ku do të ketë një rikuperim të ndjeshëm. Në sferën profesionale, kreativiteti do të vlerësohet maksimalisht. Ndërkohë sa i takon sektorëve të tjerë, do të ketë kriza, të cilat do arrini që ti përballoni.
Bricjapi
Dukeni mjaft të shqetësuar sot e të tensionuar por në fakt nuk jeni të mërzitur me askënd. Keni diçka për të menduar dhe sigurisht nuk mund ta neglizhoni si të parëndësishme. Njerzit e afërm ju ndodhen gjithmonë pranë dhe flisni me ta për të marrë ndonjë mendim.
Ujori
Sot duhet të kujdeseni për veten, por edhe për ata që ju duan, sepse pa to është e vështirë që ju mund të jeni të lumtur. Në këtë ditë çdo gjë do të duket dhe mund të merrni e të shprehni shumë dashuri. Dashuri që ju mendoni është diçka e vërtetë që sigurisht nuk duhet të nënvlerësohet, por që është ushqyer kryesisht çdo ditë.
Peshqit
Nuk do të ngurrojnë në këtë ditë njerëzit që ju rrethojnë t’ju argëtojnë dhe zbavitin. Miqtë e juaj do të jenë atje për ju si dhe të dashurit tuaj, kështu që shijoni momentet e lumturisë. Mendoni të planifikoni e disa ditë pushim së bashku me ata.