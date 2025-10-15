Parashikimi i horoskopit për të mërkurën, 15 tetor

Më poshtë gjeni parashikimin e horoskopit për ditën e mërkurë, 15 tetor 2025.
DASHI
Qielli po ju thërret për veprim! Më në fund po rizbuloni dëshirën për të bërë gjëra që ju kanë munguar. Nëse jeni ndjerë pak të frenuar ditët e fundit, gjithçka po fillon të rimëkëmbet. Diçka e rëndësishme po realizohet në punë, por kini kujdes të mos përpiqeni ta bëni të gjithën vetëm. Në dashuri, pasioni është rikthyer – dhe beqarët duhet të shohin përreth, sepse surprizat janë të shumta!
DEMI
Sipas horoskopit të Paolo Fox (e mërkurë, 15 tetor 2025), është një javë reflektimi dhe rishikimesh të vogla. Keni nevojë për siguri, dhe nëse diçka nuk ju bind, mos i detyroni gjërat. Durimi është i nevojshëm në punë, por yjet thonë se ata që qëndrojnë të qetë… fitojnë. Në dashuri, një bisedë e sinqertë do të sqarojë një keqkuptim. Po në fundjavë? Thjesht relaksohuni: merrni pak kohë për veten tuaj.
BINJAKËT
Je më i gjallë se kurrë! Kurioziteti të udhëheq dhe të sjell mundësi të reja. Por ki kujdes: shumë shpërqendrim mund të të bëjë të humbasësh fokusin. Në dashuri, një takim mund të ringjallë një shkëndijë që mendove se ishte shuar. Kjo është një kohë e favorshme për ata që komunikojnë, shkruajnë ose lundrojnë në një mori kontaktesh. Lajme të mira të presin.
GAFORRJA
Kjo është një kohë disi emocionale, por konstruktive. Yjet ju ftojnë të lini pas tensionet e vjetra. Në dashuri, ju dëshironi përqafime, por edhe për qartësi: flisni nga zemra. Në punë, nevojitet konkretësia, por mos kini frikë të tregoni ndjeshmërinë tuaj – do të jetë forca juaj.
LUANI
Sipas horoskopit të Paolo Fox (e mërkurë, 15 tetor 2025), jeni rikthyer me një bum! Pas disa hezitimesh, tani ndiheni sikur keni përsëri kontrollin. Vëmendja është mbi ju dhe kushdo që dyshonte tek ju do të duhet të mendojë përsëri. Në dashuri, qielli ofron emocione intensive: ata që janë në një lidhje do të rizbulojnë lidhjen e tyre, ndërsa ata që jetojnë vetëm do të duhet të hapen ndaj gjërave të reja. Fundjava premton të jetë e mirë.
VIRGJËRESHA
Yjet ju kërkojnë ekuilibër. Shumë racionalitet rrezikon të bllokojë emocionet tuaja. Në punë, po ndërtoni diçka të fortë, por keni nevojë për pak besim në të ardhmen. Në dashuri, dikush mund t’ju surprizojë me anën tuaj më të butë – po, sepse dini të jeni edhe romantikë! Lëreni veten pak të lirë.
PESHORJA
Është koha për të bërë zgjedhje. Jeni vendosur shumë në situata me të cilat nuk ndiheni rehat, por tani vjen koha për të thënë “mjaft”. Ndershmëria është e nevojshme në dashuri, edhe nëse mund të jetë e frikshme. Në punë, një projekt po fillon të japë fryte. Qielli po ju mbështet, por ata duan të shohin më shumë vendosmëri nga ju.
AKREPI
Sipas horoskopit të Paolo Fox (e mërkurë, 15 tetor 2025), thellësia juaj ju bën simpatikë, por edhe të prekshëm. Yjet ju paralajmërojnë: kini kujdes nga veprimet impulsive. Në dashuri, çdo gjë mund të ndodhë: ose pasion i tepërt ose heshtje të rënda. Në punë, megjithatë, do të merrni konfirmimin që keni pritur. Por mos lejoni që ankthi i kontrollit mbi jetën tuaj t’ju mposhtë.
SHIGJETARI
Je gati të rinisësh një projekt për të cilin je i apasionuar. Yjet flasin për fillime të reja, udhëtime dhe liri. Në dashuri, buzëqeshjet kthehen, por ki kujdes nga ata që premtojnë tepër dhe nuk i përmbushin siç duhet. Është një javë për të parë përpara me besim, por me këmbët e mbështetura fort në tokë.
BRICJAPI
Ju jeni të fortë dhe të vendosur, por tani keni nevojë edhe për pak qetësi. Puna po ju merr kohën, por mos harroni ata që ju duan. Në dashuri, yjet ju kërkojnë të jeni më të disponueshëm emocionalisht: më pak kontrollues, më shumë dhurues. Fundjava do të jetë ideale për një pushim rigjenerues.
UJORI
Sipas horoskopit të Paolo Fox (e mërkurë, 15 tetor 2025), qielli është dinamik dhe i gjallë. Ide të reja, njerëz të rinj, skenarë të rinj. Ndiheni të stimuluar, por edhe pak të lodhur nga rutina. Në dashuri, ka konfuzion, por edhe dëshirë për të eksperimentuar. Në punë, një ndryshim mund të jetë më pozitiv nga sa pritej. Besojini instinkteve tuaja.
PESHQIT
Jeni të zhytur në emocione si gjithmonë, por këtë herë me një vetëdije më të madhe. Yjet ju ftojnë të transformoni ndjeshmërinë tuaj në kreativitet. Dashuria ju shikon me butësi dhe ata që janë në një lidhje do të rizbulojnë harmoninë. Për beqarët, një lidhje e veçantë mund të lindë nga një detaj i vogël. Një javë frymëzuese dhe poetike.