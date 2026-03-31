Parashikimi dhe analiza, ESPN “çon” Kosovën në Botëror

Pavarësisht se nuk janë favoritë, gjigandi mediatik amerikan ESPN ka parashikuar Kosovën si skuadrën që do kualifikohet për në Botëror. Në shkrimin e bërë, ESPN edhe arsyet se përse dardanët do mundin Turqinë, teksa vendos theksin te faktori fushë.

“Ekipi i Franco Fodës është i ri, i guximshëm, i shpejtë dhe energjik; i mbushur me talente të nivelit të lartë si Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu dhe Kenan Yıldız, ata kanë kapacitetin për të tronditur Turqinë. Turqia, pasi fitoi dy përballjet e mëparshme midis dy ekipeve, konsiderohet favorite, por Stadiumi Fadil Vokrri i së martës në Prishtinë do të jetë plot emocione dhe një atmosferë pasionante mund ta ndryshojë peshoren në favor të Kosovës”, shkruan “ESPN”.

 

