Parandalohet sulmi me mjet shpërthyes ndaj një banke në Paris, arrestohet një person

Policia franceze ka parandaluar një sulm me mjet shpërthyes pranë një dege të ‘Bank of America’ në orët e para të mëngjesit. Një person është arrestuar në flagrancë, teksa dyshohet se po përgatiste aktivizimin e pajisjes.
Ngjarja ndodhi rreth orës 03:30, disa rrugë larg Champs-Élysées në Paris. Sipas autoriteteve, i dyshuari kishte vendosur një pajisje të improvizuar, e përbërë nga rreth pesë litra lëndë e dyshuar si karburant dhe një mekanizëm ndezjeje.
Prokuroria kundër terrorizmit ka marrë në dorë hetimet, duke e cilësuar rastin si “tentativë dëmtimi me mjete të rrezikshme në kuadër të një sipërmarrjeje terroriste” dhe “komplot kriminal terrorist”. Në hetim janë përfshirë edhe policia gjyqësore e Parisit dhe shërbimi i inteligjencës së brendshme DGSI, ndërsa i arrestuari ndodhet në paraburgim.