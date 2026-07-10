Paralajmërimi: Kujdes nga email-et dhe SMS-të mashtruese në emër të bankave dhe Postës Shqiptare

Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike (AKSK) ka lëshuar një paralajmërim për qytetarët, duke kërkuar vigjilencë të shtuar ndaj mesazheve SMS dhe email-eve mashtruese që përdorin emrin dhe identitetin vizual të bankave, Postës Shqiptare apo institucioneve të tjera.
Sipas AKSK-së, këto mesazhe synojnë të vjedhin të dhënat personale dhe bankare të qytetarëve përmes mashtrimeve të njohura si “phishing”.
Mesazhet mashtruese zakonisht pretendojnë se qytetari ka një pako që kërkon pagesë ose konfirmim të adresës, se llogaria bankare është bllokuar apo ka aktivitet të pazakontë, ose se duhet të veprojë menjëherë për të shmangur pezullimin e një shërbimi.
Autoriteti u bën thirrje qytetarëve të mos klikojnë në linqe të dyshimta dhe të mos ndajnë asnjëherë fjalëkalime, kode verifikimi (OTP), PIN-e apo të dhëna të kartave bankare.
Po ashtu, AKSK këshillon që çdo njoftim të verifikohet vetëm përmes faqeve dhe kanaleve zyrtare të bankës ose institucionit përkatës, ndërsa rastet e dyshimta të raportohen pranë autoriteteve kompetente dhe institucionit që po imitohet.
“Një klikim i nxituar mund të mjaftojë për të komprometuar të dhënat tuaja. Qëndroni vigjilentë dhe verifikoni gjithmonë përpara se të veproni”, thekson AKSK në njoftimin e saj.