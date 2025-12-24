Paralajmërimet e FMN-së: Paqja Fiskale rrezikon Administratën Tatimore

Fondi Monetar Ndërkombëtar ka publikuar raportin për Shqipërinë ditën e sotme. Në raportin e FMN-së një pjesë i është kushtuar ligjit për ‘Paqen Fiskale’ në vend, ku vijon të mbetet kritik dhe kundër.
Në pjesën për ‘Paqen Fiskale’, FMN shkruan se ky ligj rrezikon të minojë progresin e mëparshëm në administrimin dhe pajtueshmërinë tatimore.
Marrëveshja e “Paqes Fiskale”, e cila ofron anulimin e borxhit dhe rivlerësimin preferencial të pasqyrave financiare, rrezikon të minojë progresin e mëparshëm në administrimin dhe pajtueshmërinë tatimore”, shkruan FMN.