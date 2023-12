Paradoksi i Juventus: Yildiz e Iling-Junior çmendin Europën, Allegri i dërgon në Serie C

Pjesërisht nga detyrimi, pjesërisht për mundësi, por Juventus po ringrihet nga lojtarët e rinj. Rasti i Hans Nicolussi Caviglia është vetëm i fundit që sheh bardhezinjtë të mbështeten te 20 vjeçarët. Ndoshta edhe për të arkëtuar në një të ardhme jo shumë të largët. Duke filluar nga Kenan Yildiz, sot në vëmendjen e të gjithëve edhe pse ka luajtur vetëm disa minuta në Serie A këtë vit.

E KËRKON LIVERPOOL, ALLEGRI E ÇON TE NEXT GEN

Sulmuesi i ri turk, megjithatë, ka tërhequr vëmendjen e disa prej klubeve më të mira evropiane duke shënuar për ekipin e tij kombëtar kundër Gjermanisë. Mbi të kanë hedhur sytë Liverpool, Arsenal, Borussia Dortmund dhe Leipzig, të gatshëm të bëjnë përpara me oferta tërheqëse. Oferta që duhet të jenë të tilla duke qenë se kontrata skadon në vitin 2027 dhe në Torino nuk do të heqin dorë lehtë. Mund të flitet me 30 milionë euro në tavolinë edhe sepse është një tjetër bashkëmoshatar që kërkon hapësirë, Matias Soulé, dhe njëri nga të dy mund të jetë i tepërt.

Ndërkohë, megjithatë, Yildiz ka nevojë të luajë dhe meqenëse Allegri nuk po i jep hapësirë, turku do të jetë në fushë me Juventus Next Gen në ndeshjen e radhës të Serisë C kundër Lucchese. Pjesërisht për të përmirësuar një renditje të dobët të Brambillas Under 23, pjesërisht për ta mbajtur atë në formë në rast nevoje.

I DESTINUAR TË LARGOHET

Ai që tashmë duket i destinuar të thotë lamtumirë, qoftë edhe në afat të shkurtër, është Samuel Iling-Junior. Anglezi deri më tani ka grumbulluar më pak se dy orë në fushë dhe pavarësisht se ka treguar cilësi të rëndësishme sezonin e kaluar, ai përfundoi në periferi të projektit. Aq sa ai mund t’i thotë lamtumirë Continassa-s që në janar, edhe pse kontrata e tij skadon në vitin 2025.

Giuntoli foli edhe për të në një udhëtim të fundit në Angli. Tottenham dhe Neëcastle janë të interesuar, por ai do të shitej vetëm në mënyrë të përhershme. Juve, për më tepër, mendon ta përfshijë atë në negociatat me Nice për të sjellë Khepren Thuram në Torino.