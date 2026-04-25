Paradoksi i José Mourinho: më shumë shkarkime sesa trofe, por skuadrat e mëdha e duan

José Mourinho që nga shtatori i kaluar është trajner i Benficas. Nuk do të fitojë tituj. Por disa kënaqësi të vërteta i ka marrë. Po përpiqet ta çojë skuadrën në Champions League pa kaluar nga fazat paraprake. Pas një muaji do të kuptohet nëse do të jetë vendi i dytë apo i tretë. Por nuk është e sigurt që “Special One” do të jetë në pankinën e klubit të Lisbonës edhe sezonin e ardhshëm. Sepse emri i tij, pavarësisht një serie sezonesh jo shumë pozitive, mbetet i nivelit të parë dhe, disi në mënyrë të papritur, skuadra të nivelit të lartë e kanë futur në listën e ngushtë të kandidatëve.
Mourinho, titujt dhe shkarkimet e viteve të fundit
Pa asnjë dyshim portugezi është një nga trajnerët më të mëdhenj në historinë e futbollit; mund të diskutohet për bukurinë e lojës, por rezultatet kanë qenë të jashtëzakonshme. 25 trofe të fituar nga 2003 deri në 2017 janë një kartë prezantimi gjigante. Por në nëntë sezonet e fundit, përveç fitores së bukur me Romën në Conference League, Mourinho ka fituar vetëm një titull, për ta thënë si ai vetë, dhe ka grumbulluar shkarkime. Ka marrë plot katër: nga Manchester United, Tottenham, Roma dhe Fenerbahçe.
Mourinho, Real Madrid dhe Chelsea po e mendojnë
Megjithatë, pavarësisht një trendi jo pozitiv, Mourinho mbetet një nga trajnerët më të kërkuar në Europë. U përfol për Newcastle, klub ambicioz që vjen nga një sezon i vështirë, por prej disa javësh emri i tij përmendet sërish për Real Madridin (që e ka trajnuar nga 2010 deri në 2013), i cili do ta kishte futur në një listë të ngushtë kandidatësh. Tani edhe Chelsea, sipas mediave angleze, po mendon për një rikthim të madh.
Pse emri i Special One është rikthyer në treg
Por pse flitet për një Mourinho bis te Real Madrid apo një Mourinho të tretë te Chelsea, pavarësisht rezultateve jo shumë të shkëlqyera? Përgjigjja duket e qartë dhe nuk duhet kërkuar vetëm te e kaluara e tij e lavdishme. Sigurisht, ai ka lënë kujtime të shkëlqyera në Madrid dhe Londër, por te Real është kuptuar tashmë se nuk nevojitet një “mësues futbolli” apo një trajner që të ndërtojë një lojë moderne, por një menaxher i kampionëve dhe karaktereve, si Carlo Ancelotti, dhe Mourinho është perfekt për atë rol.
Chelsea, që ka ndërruar një sërë trajnerësh në vitet e fundit, ndoshta ka kuptuar se pas investimit te shumë të rinj, mund të zgjedhë një zgjidhje të sigurt dhe të rikthehet te ai që e bëri të madh klubin në epokën moderne. Karizma, vendosmëria në zgjedhje, qëndrimi gjithmonë i fortë dhe aftësia për të kuptuar lojtarët e nivelit të lartë mund të bëjnë ende diferencën.