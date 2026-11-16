Rasti i Elseid Hysajt është vërtet pothuajse unik. Mbrojtësi i djathtë 32-vjeçar nuk luan prej muajsh, pasi është pa skuadër që nga 30 qershori i kaluar, kur i përfundoi kontrata me Lazion. Megjithatë, ka ende njerëz që nuk e kanë harruar, pavarësisht se aktualisht është jashtë aktivitetit me një klub. Trajneri i Kombëtares shqiptare, Rolando Maran, vazhdon ta konsiderojë një element të paprekshëm dhe thelbësor të skuadrës, duke mos pasur asnjë dyshim se Hysaj, edhe pse stërvitet vetëm dhe nuk zhvillon ndeshje me ndonjë klub, mund të konkurrojë në nivelet më të larta të futbollit ndërkombëtar.
Hysaj është pa skuadër, por për Maran është i pazëvendësueshëm
Hysaj kishte mbajtur shiritin e kapitenit të Kombëtares në ndeshjen e fundit përpara pushimeve verore, një miqësore e zhvilluar më 6 qershor kundër Luksemburgut. Më pas, ai u grumbullua edhe në shtator për katër ndeshjet e para të Nations League, duke luajtur në tri prej tyre për të 90 minutat dhe duke qëndruar në stol vetëm në fitoren e lehtë ndaj San Marinos. Edhe pse ndërkohë nuk kishte arritur të gjente një skuadër të re, ai u rikthye sërish në formacionin titullar në të dyja ndeshjet e fundit të këtij kompeticioni në muajin nëntor, kundër Finlandës dhe Bjellorusisë.
Maran e riktheu në Kombëtare pa asnjë hezitim. Për trajnerin italian, në krahun e djathtë ekziston vetëm Hysaj dhe askush tjetër. Mbrojtësi ia shpërbleu besimin fillimisht me një asist në fitoren 2-0 ndaj Finlandës të enjten e kaluar dhe më pas me një gol të dielën, në suksesin me të njëjtin rezultat kundër Bjellorusisë. Dy rezultate që e çuan Shqipërinë në kuotën e 15 pikëve (ajo ka humbur vetëm ndeshjen e parë kundër Finlandës), duke i siguruar përfaqësueses ballkanike ngjitjen e drejtpërdrejtë nga Liga C në Ligën B të Nations League. Ndërkohë, Bjellorusia, e cila e përfundoi grupin në vendin e dytë, do të luajë në fazën e play-off-it.
#Hysaj Goal #Albania https://t.co/OfC7qqVuBu
— Artil Kulloraj 🇦🇱 (@Kulloraj95) November 15, 2026
Pse Hysaj është pa skuadër prej muajsh
Historia e Hysajt është e rrallë. Pas largimit nga Lazio, skuadra e tij e tretë italiane pas Empolit dhe Napolit (me fanellën e këtij të fundit fitoi një Kupë Italie, trofeun e vetëm në karrierën e tij), mbrojtësi ende nuk ka gjetur një klub të ri. Prej muajsh, ai po e ruan formën fizike duke u stërvitur në Itali me ekipin e të rinjve të Empolit, pasi në fillim të sezonit kishte zhvilluar gjithashtu disa seanca stërvitore me Vllazninë në Shqipëri.
Në të vërtetë, Elseid ka pasur oferta, por i ka refuzuar të gjitha, qoftë për arsye ekonomike, qoftë sepse nuk kanë qenë në nivelin që ai mendon se meriton ende. Mes skuadrave që kanë shfaqur interes kanë qenë Lecce, Bologna, Ascoli në Serinë B dhe Elche në Spanjë. Një ofertë ka ardhur edhe nga Emiratet e Bashkuara Arabe, por Hysaj e ka refuzuar, pasi preferon të qëndrojë në Europë.
Nga ana tjetër, Rolando Maran, i cili mori drejtimin e Shqipërisë në vitin 2025, pas largimit të Sylvinhos, vazhdon ta grumbullojë dhe ta aktivizojë rregullisht si titullar, duke e konsideruar të pazëvendësueshëm në krahun e djathtë për shkak të eksperiencës dhe lidershipit të tij. Hysaj është tashmë futbollisti me më shumë ndeshje në historinë e Kombëtares shqiptare, me 104 paraqitje, ku ka realizuar 3 gola dhe ka dhënë 9 asiste. Me pak fjalë, një “ushtar” i besueshëm dhe i përkushtuar ndaj skuadrës, që nuk të tradhton kurrë. Pikërisht profili që dëshiron çdo trajner.
Mundësia e re për shkodranin
“Ishte detyra jonë ta fitonim grupin”, deklaroi Hysaj pas fitores së djeshme ndaj Bjellorusisë. “Kemi zhvilluar paraqitje shumë të mira në të gjitha ndeshjet dhe për këtë jam më i kënaqur sesa për ngjitjen në Ligën B. Është e rëndësishme që të gjithë të japin maksimumin dhe t’u hapim rrugën të rinjve që do të na zëvendësojnë. Qershia mbi tortë do të ishte të firmosja me një skuadër. Më mjaftojnë gjashtë muaj pa skuadër. Nëse do të kisha një klub, gjithçka do të ishte më e lehtë, por falënderoj Kombëtaren që më ka qëndruar pranë në këto momente”. Dhe kush e di, ndoshta ky ekspozim në skenën ndërkombëtare do të sjellë ofertën e duhur për Elseid Hysajn, një futbollist jashtëzakonisht solid.