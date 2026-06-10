Panik te Anglia: qendra stërvitore goditet nga një tërmet me magnitudë 6.1, dy ditë para Botërorit

Lojtarët anglezë përjetuan një frikë të madhe vetëm pak orë më parë, kur stërvitja e tyre u ndërpre nga një tërmet shumë i fortë që u ndje në të gjithë Floridën rreth orës 14:00 sipas kohës lokale. Anglia ndodhet në Palm Beach për të përfunduar përgatitjet para fillimit të Botërorit dhe kishte lënë përkohësisht kampin bazë në Kansas City për t’u përqendruar te miqësoret e fundit në program, por planet e saj u tronditën nga tërmeti me magnitudë 6.1, më i forti i ndjerë në shtet në më shumë se 150 vjet në të gjithë Gjirin e Meksikës.
Frikë te Anglia, tërmet në qendrën sportive
Kombëtarja e drejtuar nga Thomas Tuchel është zhvendosur në Florida ditët e fundit për të përfunduar përgatitjet para Botërorit, i cili për ta do të nisë zyrtarisht më 17 qershor kundër Kroacisë. Por stërvitja e fundit u shqetësua nga një tërmet me magnitudë 6.1, me epiqendër në brigjet perëndimore të Kubës. Ishte lëkundja më e fortë e regjistruar në 150 vitet e fundit, por fatmirësisht nuk janë raportuar të lënduar apo dëme në banesa, siç konfirmuan autoritetet.
Epiqendra e tërmetit ndodhej rreth 600 kilometra larg Palm Beach, ku po qëndron Anglia, por u ndje shumë fort: lëkundja më e fortë arriti magnitudën 6.1 dhe kishte një thellësi prej vetëm 26 kilometrash, duke e shndërruar në më të fortën në historinë e Gjirit të Meksikës, një zonë ku zakonisht nuk regjistrohen tërmete të mëdha. Fatmirësisht nuk ka të lënduar dhe kombëtarja angleze do të vazhdojë përgatitjet, me miqësoren e fundit të konfirmuar të mërkurën kundër Kosta Rikës, para rikthimit në Kansas City ku ndodhet kampi bazë për Botërorin.