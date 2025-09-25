‘Panenka’ e Sergio Ramos për tu harruar: portieri e turpëron ish-kapitenin e Real

Sergio Ramos protagonist në mënyrë negative në disfatën e Rayados të Monterrey ndaj Toluca. Skuadra e ish-legjendës së Real Madrid humbi 6-2 në ndeshjen e Liga MX dhe humbi mundësinë për të kapur kreun e renditjes: përveç vështirësive të skuadrës, mbrojtësi spanjoll gaboi një penallti kur ndeshja ishte me rezultatin 0-1 dhe do të kishte thelluar epërsinë për skuadrën e tij.
‘Panenka’ e ish-kapitenit të Real përfundoi në duart e portierit kundërshtar, i cili e parashikoi goditjen dhe qëndroi i palëvizur në qendër të portës: një turp pa precedentë për Sergio Ramos, i cili ka qenë gjithmonë një specialist i goditjeve nga 11 metra.
Sergio Ramos tenton ‘panenkën’, befasohet nga portieri i Toluca
Sergio Ramos dhe Rayados e kishin nisur mirë big match-in ndaj Toluca-s dhe ishin në avantazh 1-0 falë golit të German Berterame kur në minutën e 20-të iu akordua një penallti skuadrës së Monterrey-t: mbrojtësi spanjoll u paraqit te pika e bardhë dhe tentoi një ‘Panenka’, një goditje me të nënshkruar, i bindur se portieri do të hidhesh nga njëra anë apo tjetra. Problemi ishte se portieri i Toluca-s nuk lëvizi dhe e gjeti topin në duar pa shumë vështirësi.
¡Tiro de penal de Sergio Ramos (Monterrey) atajado por Hugo González (Deportivo Toluca) y un contragolpe fallido que no contaba por fuera de lugar! Narración de @AgomezlunaM para TUDN USA pic.twitter.com/wzi3xOFncY
— lilboimx (@lilboimx) September 25, 2025
Brenda më pak se 15 minutash Monterrey u gjend në disavantazh 3-1 dhe ndeshja u komprometua në mënyrë të parikuperueshme: rezultati përfundimtar 6-2 e bën të qartë rëndësinë e atij episodi dhe se si do të kishte mundur të ndryshonte ndeshja.
As hyrja e Anthony Martial në pjesën e dytë nuk mjaftoi për t’i dhënë një tronditje Monterrey-t, që me një fitore do të kishte mundur të pushtonte vendin e parë në renditje, ndërsa me ndalesën e parë në kampionat që nga mesi i korrikut i lejoi Toluca të kapë në vendin e dytë.
Pas dy ndeshjesh pa fitore kundër skuadrave pretendente për titull, Rayados të Sergio Ramos do të kërkojnë ta gjejnë përsëri fitoren në ndeshjen e ardhshme, të planifikuar për të shtunën, ndaj Santos Laguna për të provuar të afrohen me kryesinë.