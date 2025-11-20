PAMJET/ I riu shqiptar “hero” në Itali, shpëton të moshuarin që ra me makinë në ujë

Një ngjarje e frikshme ka ndodhur paraditen e së enjtes në Padova, kur një makinë ra në kanalin Battaglia pranë Villa Molin, me një të moshuar brenda.
Automjeti tip Toyota Yaris i sipërmarrësit Giuseppe Salvalajo, themelues i një kompanie ndërtimi, rrëshqiti dhe u zhyt në ujë për shkak të një gabimi në manovrim.
Shpejt, disa kalimtarë panë ngjarjen, dhe dy prej tyre u hodhën në ujë për ta shpëtuar drejtuesin e makinës.
Njëri prej tyre ishte Elton Zefi, 35-vjeç, punëtor me panelet fotovoltaike me origjinë shqiptare, i cili rrëfeu për mediat italiane se u hodh menjëherë në ujë për të shpëtuar të moshuarin.
“Nuk pata frikë, mendoja vetëm se duhej bërë shpejt,” tha ai. Falë ndërhyrjes së tyre, Salvalajo u nxorr i gjallë nga automjeti, i cili po tërhiqej nga rryma.
INTERVISTA PËR “CORRIERE DELLA SERA”
Elton, a mund të na tregoni se si ndodhi?
“Aksidenti ndodhi pak pas orës 11:00. Po kaloja rastësisht, pashë një grup njerëzish që shikonin kanalin dhe një makinë që po fundosej.”
Çfarë bëtë atëherë?
“Doja të hidhesha menjëherë, por dikush tjetër më ndaloi, duke më thënë të prisja momentin e duhur. Ai dukej se dinte më shumë se unë, kështu që ndoqa udhëzimet e tij.
Makina po fundosej…
“Burri brenda makinës po bërtiste, kështu që ne u zhytëm, por nuk mundëm ta nxirrnim jashtë. Në atë moment, automjeti u anua, me bagazhin që dilte nga uji. U ngjita sipër dhe u përpoqa ta thyeja xhamin; ishte e vetmja mënyrë që mund të kaloja, duke shpresuar që t’ia dilja.”
Videoja nuk tregon momentin kur arrini ta lironi burrin nga makina.
“Disa sekonda pasi mbaroi videoja, një dorë doli nga dritarja e pasme dhe ne e kapëm, duke e tërhequr sa më fort që mundëm. Në fillim, nuk mundëm ta nxirrnim jashtë, por më pas, për fat të mirë, ia dolëm dhe burri – të cilin e njoh nga pamja, por nuk ia di emrin – doli përsëri në sipërfaqe. Ai ishte i vetëdijshëm dhe vazhdonte të na falënderonte që i shpëtuam jetën.”
Po forcat e shpëtimit?
“Ata mbërritën pak më vonë. Na nxorën menjëherë nga uji, duke na sjellë batanije dhe peshqirë sepse ishte shumë ftohtë. Patëm një ditë shumë të ftohtë. Por jam i lumtur që mbaroi mirë; gëzimi që ndjemë duke e nxjerrë atë burrë ishte i paçmuar.”
A bëtë një dush të nxehtë menjëherë?
“Jo menjëherë; Kaloi ca kohë, por pastaj gjithçka shkoi mirë dhe unë shkova në shtëpi, me zemrën plot lumturi për atë që ndodhi. Për një herë, mes kaq shumë fatkeqësive, mund të tregojmë një histori me një fund të lumtur.”