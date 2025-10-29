PAMJE TË RËNDA/ Policia baziliane në luftë me bandat e Rios, 130 të vrarë dhe kaos

Mbi 130 të vrarë, orë të tëra shkëmbimi zjarri, autobusë të djegur të përdorur si barrikada dhe luftë guerile në rrugët e qytetit. Një operacion policor kundër trafikantëve të drogës nga forcat speciale të policisë të quajtura “Comando Vermelho” (Komanda e Kuqe) në favelat Alemao dhe Penha e shndërroi Rio de Janeiron në një fushë beteje të vërtetë, duke shënuar një nga ditët më të dhunshme në historinë e tij të kohëve të fundit.
Guvernatori i Shtetit të Rios, Claudio Castro, e ka përshëndetur operacionin në “X” si një sukses, duke e quajtur atë “operacionin më të madh të këtij lloji në historinë e qytetit”. Por
Presidenti Luiz Inacio Lula da Silva tha se ishte “i tmerruar” nga numri i vdekjeve ndërsa Ministri i Drejtësisë Ricardo Lewandowski raportoi se kreu i shtetit “ishte i befasuar që një operacion i kësaj madhësie ishte organizuar pa informuar qeverinë federale”.
Gjatë operacionit, më i madhi për sa i përket numrit të viktimave të kryer ndonjëherë në Brazil u sekuestruan 93 pushkë dhe më shumë se gjysmë ton drogë, sipas një deklarate nga autoritetet lokale, e cila specifikon se viktimat “u bënë rezistencë veprimeve të policisë”.
Kriminelët nga organizatat më e fuqishme kriminale e Rios kanë shkaktuar kaos në të gjithë qytetin, duke nxitur hakmarrje me postblloqe të improvizuara nga veriu në qendrën historike dhe duke u vënë flakën autobusëve për të penguar trafikun. Luftë guerile është zhvilluar nga mijëra anëtarë të grupit që kontrollojnë shumicën e favelave.
Në disa zona, kriminelët u kanë urdhëruar dyqanxhinjtë të ulin qepenat dhe të mbyllin dyert. Shqetësimi po rritet pasi errësira në orët në vijim mund të çojë në aktivitete të mëtejshme kriminale.
Autoritetet bashkiake e kanë ngritur statusin e alarmit në “Nivelin 2” për shkak të kaosit në trafik dhe rreziqeve të sigurisë për banorët. Kryebashkiaku Eduardo Paes tha se Rio “nuk mund dhe nuk do të mbahet peng nga kriminelët që duan të mbjellin frikë në rrugë”. Bastisja, në të cilën kanë marrë pjesë mbi 2 500 oficerë që nga mëngjesi i sotëm është ende duke vijuar.
4 nga viktimat janë oficerë policie. Numri i viktimave ka të ngjarë të rritet më tej. Në zonën e prekur nga operacioni banojnë afërsisht 280 000 njerëz. Sipas autoriteteve bashkiake, 45 shkolla janë mbyllur, ndërsa të gjitha klinikat dhe qendrat shëndetësore kanë pezulluar operacionet.