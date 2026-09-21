Pamje të frikshme në brigjet e Singaporit/ Anija e mallrave përplas peshkarexhën, ekuipazhi përfundon në det

Pamje të frikshme janë regjistruar të enjten në brigjet e Singaporit, ku një anije e madhe transporti mallrash u përplas me një anije peshkimi shumë më të vogël. Në videon e filmuar nga peshkatarët në bordin e anijes kineze të peshkimit Luqing Yuanyu 108, shihet anija e mallrave First Margaux, me flamur panamez, teksa afrohet me shpejtësi dhe përpiqet të ndryshojë drejtim për të shmangur përplasjen.
Megjithatë, manovra nuk ishte e mjaftueshme. Sekonda më vonë, anija e mallrave kalon pranë peshkarexhës, por e godet në pjesën e pasme, duke shkaktuar një përplasje të fuqishme. Nga goditja, Luqing Yuanyu 108 u përmbys dhe mori një pjerrësi të madhe në anën e majtë, ndërsa ekuipazhi u përpoq të qëndronte larg ujit dhe të përballonte situatën. Sipas të dhënave të publikuara nga faqe të specializuara për trafikun detar, incidenti ndodhi pranë një zone ankorimi të ngarkuar, ku ndodheshin një numër i madh anijesh. Kjo situatë e bëri më të vështirë manovrimin për të shmangur përplasjen.