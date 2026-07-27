Pamela Anderson zbulon të vërtetën për rikthimin e “Baywatch”

Pamela Anderson ka zbuluar se nuk është kontaktuar nga producentët e serialit të ri “Baywatch”, që po përgatitet nga Fox, duke shuar kështu spekulimet për një rikthim të saj në rolin ikonik të C.J. Parker.
“Nuk më ka kontaktuar askush. Nuk di shumë për projektin,” tha aktorja 59-vjeçare në një intervistë për Deadline.
Megjithatë, Anderson tregoi se producentët kishin biseduar me djemtë e saj, Brandon dhe Dylan Lee, të cilët i ka nga martesa me Tommy Lee, për një përfshirje të mundshme prapa kamerave.
“E di që në një moment po flisnin me djemtë e mi për rolin e producentëve, por besoj se nuk arritën një marrëveshje. Nuk e di saktësisht çfarë ndodhi, por u uroj suksese,” u shpreh ajo.
Aktorja, e cila interpretoi rojen legjendare të plazhit C.J. Parker për pesë sezone, nga viti 1992 deri në 1997, tha se nuk ka dëshirë të rikthehet në këtë personazh.
“Ishte një punë fantastike dhe më pëlqente të shkoja çdo ditë në plazh për xhirime. Do të isha atje gjithsesi,” tha Anderson.
Duke reflektuar mbi rolin që e bëri të famshme në mbarë botën, ajo theksoi se gjithçka që ka bërë në karrierë e ka sjellë në këtë pikë, por nënvizoi se nuk ka plane të rikthehet në universin e “Baywatch”.
Megjithatë, Anderson pranoi se do ta kishte konsideruar ndryshe pjesëmarrjen nëse djemtë e saj do të ishin pjesë e projektit.
“Nëse fëmijët e mi do të ishin të përfshirë, ndoshta do t’i kisha dëgjuar,” tha ajo.
Në vend që të rikthehet te rolet e së kaluarës, aktorja tha se dëshiron të sfidojë veten me personazhe të rinj dhe projekte të ndryshme.
“Mendoj se duhet të vazhdoj të shoh çfarë tjetër më pret. Atë e kam bërë tashmë. Tani është koha të eksperimentoj me personazhe të ndryshëm,” u shpreh Anderson.
Ajo shtoi se po mendon edhe një rikthim në teatër dhe se synon të bëjë zgjedhje të guximshme në karrierën e saj.
“Dua t’i befasoj njerëzit. Dua të befasoj edhe veten. Prandaj po përpiqem të bëj gjëra që nuk i kam bërë më parë.”
Komentet e Anderson vijnë disa muaj pasi aktorët e serialit origjinal David Chokachi, Kelly Packard dhe Michael Bergin u panë duke xhiruar skena për versionin e ri në Venice të Kalifornisë. Gjithashtu, Shauni McClain do të rikthehet në rolin e saj.
Seriali i ri do të ketë në kast Brooks Nader, Shay Mitchell dhe Stephen Amell, i cili do të interpretojë Hobie Buchannon në moshë të rritur. Premiera e “Baywatch” është planifikuar për janar të vitit 2027.
Seriali origjinal “Baywatch” u transmetua për 11 sezone, nga viti 1989 deri në vitin 2001.