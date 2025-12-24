Palaço putinist: Kryeministri sllovak Fico i hip rollerave për të inaguruar tunelin

27 vjet për t’u ndërtuar, tuneli i Visnova që lidh Kosicen me Bratislavën, është inauguruar në mënyrë origjinale nga kryeministri i atij vendi.

Kreu i ekzekutivit sllovak, Robert Fico, më shumë i njohur për qëndrimet pro-ruse por edhe atentatit që i mbijetoi në fillm të mandatit të tij konsideroi këtë javë se kjo do të ishte mënyra e përshtatshme për një burrështetas që të shënoj përfundimin e projektit infrastrukturor.

