Palaço putinist: Kryeministri sllovak Fico i hip rollerave për të inaguruar tunelin

27 vjet për t’u ndërtuar, tuneli i Visnova që lidh Kosicen me Bratislavën, është inauguruar në mënyrë origjinale nga kryeministri i atij vendi.
Kreu i ekzekutivit sllovak, Robert Fico, më shumë i njohur për qëndrimet pro-ruse por edhe atentatit që i mbijetoi në fillm të mandatit të tij konsideroi këtë javë se kjo do të ishte mënyra e përshtatshme për një burrështetas që të shënoj përfundimin e projektit infrastrukturor.
🚨🇸🇰WATCH: Slovakian PM Robert Fico rollerblading through a newly opened tunnel!
The tunnel 'Višnove' is 7.5 kilometers long and its construction took 27 years. pic.twitter.com/S2ZjJs8cC9
