Pakistani vlerëson përparimin e arritur mes SHBA-së dhe Iranit

Ministria e Punëve të Jashtme e Pakistanit tha të premten se mirëpriti progresin e bërë midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, duke dhënë se një marrëveshje e përkohshme po merr formë.
Ministri i Jashtëm pakistanez Muhammad Ishaq Dar diskutoi zhvillimet e fundit midis dy vendeve në një telefonatë me kryediplomatin e Bashkimit Evropian të premten.
“Të dyja palët mirëpritën progresin e arritur nëpërmjet angazhimit të qëndrueshëm diplomatik dhe shprehën shpresën se këto përpjekje së shpejti do të çojnë në një mirëkuptim të qëndrueshëm dhe një zgjidhje paqësore”, sipas njoftimit të Pakistanit për thirrjen e tyre.
Një memorandum mirëkuptimi është raportuar midis SHBA-së dhe Iranit që po quhet “deklarata e Islamabadit”, në njohje të rolit kyç ndërmjetësues që luajti Pakistani.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, sugjeroi që udhëheqësi suprem i Iranit ishte dakord me memorandumin, por zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane tha se vendi i tij nuk kishte arritur ende një vendim përfundimtar për ndonjë marrëveshje.