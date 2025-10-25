Pakistani paralajmëron për ‘luftë të hapur’ me Afganistanin nëse bisedimet dështojnë

Ministri i Mbrojtjes së Pakistanit deklaroi të shtunën se beson që Afganistani dëshiron paqe, por paralajmëroi se dështimi për arritjen e një marrëveshjeje në bisedimet e Stambollit do të çojë në “luftë të hapur” mes dy vendeve.
“Nëse nuk arrihet marrëveshje, kemi përpara një luftë të hapur me ta. Por unë pashë se ata duan paqe,” – tha ministri Khawaja Muhammad Asif në një deklaratë televizive nga Pakistani.
Deklarata e tij vjen disa ditë pasi të dyja palët ranë dakord për një armëpushim pas përleshjeve të përgjakshme në kufi, që kanë qenë më të rëndat që prej rikthimit të talebanëve në pushtet në Kabul në vitin 2021.
Bisedimet në Stamboll, që nisën sot dhe pritet të vazhdojnë edhe të dielën, synojnë krijimin e një mekanizmi për zbatimin afatgjatë të armëpushimit të arritur në Doha.
Sipas Asif, gjatë katër deri në pesë ditët e fundit pas marrëveshjes për armëpushim nuk është regjistruar asnjë incident, dhe të dyja palët po e respektojnë marrëveshjen.
Përleshjet shpërthyen më herët këtë muaj, kur Islamabadi kërkoi nga talebanët të godasin grupet islamiste që, sipas Pakistanit, sulmojnë forcat e tij nga territori afgan.
Në përgjigje, Pakistani kreu sulme ajrore përtej kufirit, ndërsa të dyja palët shkëmbën zjarr të rëndë artilerie, ku mbetën të vrarë dhjetëra persona dhe u mbyllën disa pika të rëndësishme kufitare që vijojnë të jenë të bllokuara.
Islamabadi akuzon qeverinë talebane se strehojnë militantë që sulmojnë ushtrinë pakistaneze, ndërsa Kabuli i hedh poshtë akuzat, duke deklaruar se sulmet ajrore të Pakistanit shkelin sovranitetin e Afganistanit.