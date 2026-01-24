Pak minuta para nisjes së protestës, lideri Sali Berisha mbërrin në selinë blu

Partia Demokratike mban protestën e dytë kombëtare përpara Kryeministrisë këtë të shtunën. Vetëm pak minuta nga fillimi i protestës, lideri i PD-së, Sali Berisha, ka mbërritur në ambientet e selisë. Nga aty, ai do të niset së bashku me simpatizantët e tij drejt Kryeministrisë.
Disa orë para nisjes së protestës kombëtare, Berisha ka përcjellë një mesazh, duke u shprehur se sot do të jetë dita e guximit qytetar dhe “gjyqit” që do t’i bëhet qeverisë së kryeministrit Edi Rama. Protesta e opozitës, e dyta kombëtare pas asaj të mbajtur më 22 dhjetor, ka nisur në orën 17:00. PD ka intensifikuar protestat, duke kërkuar largimin e kryeministrit Edi Rama dhe vartëses së tij, zëvendës kryeministres Belinda Balluku pas skandaleve që kanë përfshirë këtë të fundit, si edhe Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit.