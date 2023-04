Pajtohen Efi dhe Kiara, por Ermiona ka një koment epik për të dyja

Duket se raporti mes Kiarës dhe Efit u kthye aty ku ka qenë. Kiara ka kuptuar gabimin dhe ka vendosur që t’i japë fund debateve me ish-konkurrenten e Përputhen. Teksa ishin duke biseduar mëngjesin e sotëm në oborr lidhur me raportin e tyre, Kiara u përlot dhe përqafoi Efin.

Por një nga banoret më simpatike të Big Brother, Ermiona Lekbello i ka quajtur vajzat hipokrite dhe shkruan se nuk ka arritur të kuptojë se çfarë kanë dashur të thonë të dyja vajzat.

Nga ana tjetër Ermiona ka bërë me dije se sot do të jetë në një “live” me gazetarin Olti Curri, ndaj ju ftojmë mos ta humbisni.

Kryefjala.com ka mësuar se autorët e Big Brother kanë kërkuar që ajo të rifutej përsëri në këtë reality show, por artistja nuk ka pranuar.