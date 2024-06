Pajisjet elektronike, Shqipëria ka çmimet më të larta në Europë më 2023

Në vitin 2023, Shqipëria kishte të ardhurat për frymë sa 35% e mesatares europiane, duke u renditur e fundit, por nga ana tjetër ka çmimet më të larta për pajisjet elektroshtëpiake në të gjithë Europën në të njëjtin vit.

Të dhënat e sotme të Eurostat tregojnë se çmimet e pajisjeve elektroshtëpiake në Shqipëri janë 31.7% më të larta se mesatarja e çmimeve në BE me 2023 (BE=100), duke e renditur vendin tonë në krye të vendeve për çmimet e larta në këta artikuj që kanë peshë në shportën e mallrave.

Shqiptarët paguajnë me çmime më të larta një cilësi relativisht të dobët të pajisjeve. Mungesa e kontrollit mbi tregjet bën që në Shqipëri të shiten kopje të markave të njohura që prishen shpejt dhe nuk ofrojnë cilësi gjatë përdorimit.

Gjithashtu, Shqipëria u rendit e dyta pas Finlandës për çmimet e larta të pajisjeve elektronike me 133% të mesatares së BE. Shqiptarët paguajnë më shtrenjtë se mesatarja e BE-së për veshjet dhe këpucët. Sipas Eurostat, çmimet e këpucëve në vendin tonë gjatë vitit 2023 ishin së paku 15.9% më të larta se mesatarja e BE, ndërsa ato të veshjeve 2.3% më të larta.

Eurostat e renditi Shqipërinë të dytën në rajon pas Serbisë për çmimet e larta të ushqimeve dhe pijeve. Të dhënat tregojnë se në vitin 2023, çmimet e ushqimeve dhe pijeve në Shqipëri ishin sa 91% e mesatares se BE -së.

Në Ballkan, çmimet më të lira të ushqimeve i ka Turqia me 63.9% të mesatares se BE-së, te ndjekur nga Maqedonia e Veriut dhe Bosnja. Madje edhe vendet anëtare të BE-së si Polonia, Bullgaria dhe Rumania kishin çmimet e ushqimeve më të ulëta se Shqipëria,

Në vitin 2023, nivelet e çmimeve për shpenzimet e konsumit final të familjeve ishin të ndryshme në të gjithë BE-në.

Nivelet më të larta të çmimeve u regjistruan në Danimarkë (143% e mesatares së BE-së), Irlandë (142%) dhe Luksemburg (135%). Ndërkohë, nivelet më të ulëta janë regjistruar në Bullgari dhe Rumani (secila 60%) dhe Poloni (66%).

Në vitin 2023, niveli i çmimeve për alkoolin dhe duhanin ishte 3.2 herë më i lartë në Irlandën, vendin më të shtrenjtë, sesa në Bullgari, më pak i shtrenjtë. Nivelet më të ulëta të çmimeve për alkoolin dhe duhanin u regjistruan në Bullgari (66% e mesatares së BE-së), Poloni (77%) dhe Rumani (85%).

Ndërkohë, nivelet më të larta janë regjistruar në Irlandë (211%), Finlandë (170%) dhe Danimarkë (133%). Ky ndryshim i madh i çmimeve është kryesisht për shkak të dallimeve në taksat e këtyre produkteve.

Restorantet dhe hotelet renditen të dytat për sa i përket diferencës së nivelit të çmimeve, me nivelet më të ulëta të çmimeve të regjistruara në Bullgari (52% e mesatares së BE-së), Rumani (65%) dhe Hungari (72%) dhe më të lartat në Danimarkë (152%). Finlanda (129%) dhe Irlanda (128%).

Veshjet u renditën në vendin e tretë për sa i përket ndryshimit të nivelit të çmimeve, me Spanjën (81%), Bullgarinë (82%) dhe Hungarinë (88%) që regjistronin çmimet më të lira të veshjeve, ndërsa më të shtrenjtat ishin në Danimarkë (131%), Çeki (126%). ) dhe Estonia (118%).

Pabarazitë u regjistruan gjithashtu për ushqimin dhe pijet joalkoolike (që variojnë nga 74% e mesatares së BE-së në Rumani në 119% në Luksemburg), pajisjet e transportit personal (që variojnë nga 90% në Sllovaki në 129% në Danimarkë) dhe elektronikën e konsumit (të ndryshme nga 92% në Itali në 113% në Francë)./ Monitor