Pagat e prapambetura, Ronaldo fiton gjyqin ndaj Juventusit

Gjykata e punës në Torino ka vendosur në favor të Cristiano Ronaldos në procesin ligjor kundër Juventusit për çështjen e pagave të prapambetura.

Gjyqtari Gian Luca Robaldo rrëzoi apelin e klubit bardhezi, duke lënë në fuqi detyrimin për pagesën e 9.8 milionë eurove ndaj sulmuesit portugez.

Kjo shumë përfaqëson gjysmën e vlerës prej 19.6 milionë eurosh që lojtari pretendonte se i takonte nga periudha e pandemisë COVID-19.
Më herët, arbitrazhi kishte konstatuar se marrëveshja private mes palëve nuk mbante firmën e futbollistit, duke e bërë pretendimin e tij legjitim.

Krahas shumës kryesore, Juventusi është ngarkuar edhe me mbulimin e të gjitha shpenzimeve ligjore të procesit.

Sipas raportimeve nga Italia, stafi ligjor i Juventusit po shqyrton mundësitë për hapa të tjerë juridikë në të ardhmen.

“Nuset e Vilës Blu” – Roman nga Flamur Buçpapaj

Romani i ri i autorit Flamur Buçpapaj, botuar nga Nacional, sjell një udhëtim mes dashurisë, dhimbjes dhe kujtesës – aty ku e kaluara dhe e tashmja takohen në një vilë blu plot sekrete. Gjej librin në libraritë kryesore dhe mëso pse “Vila Blu” nuk është thjesht një vend… por një simbol i shpirtit shqiptar. Për porosi ose kontakt: 067 533 2700
Scroll to Top