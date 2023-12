Paditen Cardi B dhe Offset

Cardi B dhe Offset thuhet se janë paditur pasi dyshohet se nuk kanë paguar faturat për shtëpinë e tyre të pushimit në Beverly Hills, Kaliforni.

Pronari i rezidencës pretendoi në padi se bashkëpunëtorët e “Clout” morën shtëpinë luksoze në fillim të vitit 2022, por më pas u larguan nga prona në tetor pa dhënë asnjë njoftim, sipas dokumenteve të marra nga TMZ.

Pronari thuhet se pretendoi se çifti ishin prapa në pagesat e qirasë dhe shërbimeve kur ata u larguan papritur nga prona. Gjithashtu sipas tij pas largimit të dyshes vuri re se kishte “dëm të konsiderueshëm pronës” duke përfshirë mobilje të thyera, shenja djegieje në tavolina dhe banakë dhe vrima në mure. Pronari pretendoi se kostot totale të dëmeve vlerësohen të jenë rreth 85,000 dollarë, sipas dokumenteve.

Padia vjen pas ndarjes së këngëtarëve. Siç ishte raportuar më parë nga Page Six, fansat vunë re se reperja “WAP” dhe reperi nuk e ndiqnin njëri-tjetrin në Instagram në fillim të këtij muaji.

“Ne vazhdojmë të themi çdo vit, New Year, New Me, New Him’ ” tha ajo në Instagram Live më 4 dhjetor. “Duhet të heqësh qafe peshën e vdekur dhe kur bëhet fjalë për peshën e vdekur, unë do të them mentalitetin, zvarritjen, dembelizmin dhe njerëzit,” shtoi ajo, duke mbajtur në dukje lotët.

Më 11 dhjetor, fituesja e Grammy konfirmoi se ajo dhe Offset ishin ndarë pas më shumë se gjashtë vitesh martesë. Dyshja u martuan fshehurazi në shtator 2017. Që atëherë ata kanë mirëpritur vajzën Kulture, 5 vjeç dhe djalin Wave, 2 vjeç. Reperi i “Stir Fry” është gjithashtu baba i tre fëmijëve të tjerë nga lidhjet e mëparshme.