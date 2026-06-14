Pacolli ndan fotot: Bandat po vandalizojnë Aeroportin e Vlorës, shteti të ndërhyjë!

Biznesmeni i MABCO, Behgjet Pacolli ka ngritur alarmin për atë që e cilëson një proces vandalizimi dhe grabitjeje të aseteve në Aeroportin e Vlorës, duke i bërë thirrje organeve të drejtësisë dhe institucioneve shtetërore të ndërhyjnë urgjentisht për të ndalur dëmtimin e një investimi që është ndërtuar me qindra milionë euro dhe me vite punë.
Në një mesazh në rrjetet sociale Pacolli pretendon se prej muajsh tashmë kompania e tij nuk po lejohet të hyjë në ambjentet e aeroportit që ka ndërtuar, ndërsa persona të paautorizuar hyjnë dhe dalin në terminal, marrin materiale, dëmtojnë inventarin dhe tentojnë të përvetësojnë pasuri që nuk u përkasin.
“Persona të paautorizuar hyjnë e dalin nga terminali, marrin materiale, dëmtojnë inventarin, vandalizojnë ambientet dhe, sipas informacioneve që marrim, madje tentojnë të disponojnë pasuri që nuk u përkasin e deri te shitja e aseteve, pa prezencën tonë”, shkruan Pacolli.
Ai thotë se dëshmitë që ka parë për hyrjet dhe daljet e personave të paautorizuar në aeroport e kanë tronditur, pasi bëhet fjalë për një vepër që sipas tij është ndërtuar me mundin e qindra punonjësve dhe me një investim kolosal.
Pacolli akuzon se grupet që kanë marrë kontrollin e ambienteve po veprojnë nën mbrojtjen e interesave të errëta dhe kërkon hetim të menjëhershëm të gjithë personave të përfshirë.
“Apeloj që të hetohen me seriozitet të gjitha veprimet e grupeve që kanë krijuar këtë situatë. Kjo nuk është më një çështje private apo një konflikt biznesi. Kjo është një çështje e respektimit të ligjit, e zbatimit të vendimeve të formës së prerë të gjykatave dhe e mbrojtjes së një investimi strategjik për Shqipërinë”, deklaron ai.
Në mesazhin e tij, biznesmeni kërkon ndërhyrje të menjëhershme të shtetit për të ndalur, sipas tij, shkatërrimin gradual të aeroportit, duke publikuar disa foto që tregojnë ambjentet e brendshme të terminalit.
AEROPORTI I VLORES,
Terminal dhe ndërtesat perrreth të kryara, ishim në fazen e pastrimit dhe dekorimit me gjelbrim kur më 18 maj na u mbyllën përfundimisht dyert – neve dhe nënkontraktorëve tanë. Nuk mundëm të hynim më.
Grupe jashtëligjore, me ndihmën e Policisë së Shtetit, na ndaluan hyrjen në një aeroport që e kishim ndërtuar me përkushtim, profesionalizëm, me mbi 310 miljan te angazhuar dhe dashuri për vendin.
Ne donim vetëm ta përfundonim dhe ta vinim në operim aeroportin. Gjithçka ishte pothuajse gati: terminali, infrastruktura, sistemet teknike, strukturat profesionale dhe menaxhimi ndërkombëtar nga Dublini.
Fituam edhe në Gjykatën e Lartë, e cila na dha të drejtë në të gjitha aspektet kryesore të çështjes. Megjithatë, edhe sot na thuhet se “pa vullnetin e qeverisë do të mbetemi jashtë”!
Jashtë aeroportit që kemi ndërtuar me mund përkushtim e dashuri!
Po…. Si po shkojn gjërat, e vertetë, deri tani? ….Ndërkohë, jemi zëvendësuar nga grupe të mbështetura nga interesat e GRUPE TE ERRËTA TE NDIHMUAR NGA DIKUSH!
Persona të paautorizuar hyjnë e dalin nga terminali, marrin materiale, dëmtojnë inventarin, vandalizojnë ambientet dhe, sipas informacioneve që marrim, madje tentojnë të disponojnë pasuri që nuk u përkasin e deri të shitja e e aseteve, pa prezencen tone!
Nga momenti kur po i shof deshmitë se persona të paautorizuar, prej më shumë se pesë muajsh, hyjnë dhe dalin nga terminali ( për ta shitur apo përvetësuar ilegalishtë atë), pa praninë dhe autorizimin e pronarit, më dhemb shpirti!
Ai terminal është ndërtuar me profesionalizëm, me mund, me përgjegjësi dhe me një kosto të jashtëzakonshme financiare. Ai terminal ka edhe nje Zot! Çdo hapësirë e tij mban gjurmën e punës së shumë qindra njerëzve dhe të një investimi të bërë me besim tek e ardhmja e Shqipërisë.
Tani këta njerëz jane të privuar madje të hynje dhe t’ju dalin zot mjeteve dhe instrumenteve të punës që jane të bllokuara me muaj!
“E kemi ndërtuar për të mirën e shqiptarëve, me shumë mund, sakrifica dhe para, jo për dikë tjetër.”
Ajo që po ndodh sot nuk është vetëm një padrejtësi ndaj neve apo ndaj kompanisë që përfaqësojmë.
Është një goditje ndaj sigurisë juridike, ndaj investimeve dhe ndaj besimit që çdo investitor duhet të ketë tek shteti dhe institucionet e tij. Prokuroria e Tiranës hesht që nga shtatori, pa asnjë zhvillim në lidhje me kallëzimet dhe provat e paraqitura.
Gjatë një interviste në Prokurorinë Penale më është thënë një fjali qe më shqetëson për drejtësinë ne Shqipëri e këte do ta mbaj për vete deri në ditën kur të botoj librin tim të ardhshëm.
Sot apeloj, në emër të interesit publik, në emër të drejtësisë shqiptare dhe në emër të shtetit ligjor, që organet kompetente të veprojnë sa nuk është vonë. Kjo nuk është më një çështje private apo një konflikt biznesi. Kjo është një çështje e respektimit të ligjit, e zbatimit të vendimeve të formës së prerë të gjykatave dhe e mbrojtjes së një investimi strategjik për Shqipërinë.
Apeloj që të hetohen me seriozitet të gjitha veprimet e grupeve që kanë krijuar këtë situatë. Jo për hakmarrje, jo për konflikt, por për të vërtetën, për ligjin dhe për interesin publik. Aeroporti i Vlorës është ndërtuar me dashuri, me krenari dhe me bindjen se do t’i shërbejë qytetarëve shqiptarë dhe zhvillimit të vendit, e jo për qefet e interesat e askujt!
Kërkoj vetëm drejtësi, transparencë dhe mbrojtje nga grupet dhe bandat që, gradualisht, jo vetëm po tentojnë të përvetësojnë pronën tonë, por po cenojnë edhe të drejtën tonë themelore për SIGURI , dinjitet dhe mbrojtje ligjore.
Shpresoj që institucionet e shtetit të reagojnë, jo për mua (edhe pse me kërcnojnë) por për Shqipërinë, për rendin juridik dhe për besimin që qytetarët dhe investitorët duhet të kenë tek shteti e drejtësia.