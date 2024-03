Pa opozitën në tryezë/ Gjiknuri e Alibeaj takohen me zyrtarë të ODIHR për reformën zgjedhore

Bashkëkryetarët e Komisionit të Reformës Zgjedhore, Damian Gjiknuri dhe Enkelejd Alibeaj kanë zhvilluar sot një takim me zyrtarë të ODIHR për t’i informuar këta të fundit për ecurinë e deritanishme të punës së Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Reformën Zgjedhore.

Me ane te nje postimi në Facebook, Gjiknuri thote se ‘u dakordësuam për modalitetet e mëtejshme të punës në fazën e hartimit të drafteve ligjore dhe ndihmën konkrete që do të japë ekspertiza e ODIHR-it’.

“Bashkë me kolegun Alibeaj zhvilluam një takim me drejtuesit e ODIHR-it, të cilët i informuam për ecurinë e deritanishme të punës së Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Reformën Zgjedhore. U dakordësuam për modalitetet e mëtejshme të punës në fazën e hartimit të drafteve ligjore dhe ndihmën konkrete që do të japë ekspertiza e ODIHR-it”, shkruan Gjiknuri.

Opozita ka kërkuar vazhdimisht të ketë bashkëkryetrin në këtë komision, kërkesë që nuk është marrë parasysh nga Rama e Basha. Duket se edhe kësaj radhe reforma zgjedhore do të jetë një arnim tjetër pa shkuar realisht në themel të sistemit dhe një Kodi Zgjedhor që garanton zgjedhje të lira.