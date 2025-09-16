Pa opozitën, Kuvendi miraton kryesitë e komisioneve parlamentare

Kuvendi është mbledhur për herë të dytë ditën e sotme, ku janë miratuar kryesitë me deputetët socialistë të komisioneve parlamentare.
Me 77 vota pro dhe 1 kundër u votua përbërja e këtyre komisioneve vetëm me deputetët e mazhorancës. Që do të thotë se u votuan vetëm kryetarët e PS që drejtojnë komisionet parlamentare, dhe nënkryetarët e PS në ato komisione që drejtohen nga opozita.
Kjo për shkak se Partia Demokratike nuk i ka dorëzuar emrat e deputetëve të saj që do të jenë kryetarë dhe nënkryetarë komisionesh të përhershme parlamentare.