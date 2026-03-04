P. Diddy do të lirohet më herët nga burgu

Reperi amerikan, Sean ‘Diddy’ Combs, do të lirohet nga burgu rreth një muaj e gjysmë më herët, ndërsa përpiqet të kundërshtojë dënimin e tij katërvjeçar.

Data e lirimit të tij është shtyrë nga 4 qershori 2028 në 25 prill 2028, pas përfshirjes së tij në një program rehabilitimi për personat me probleme me drogën.

Zyra e tij e përfaqësuesit tha se Combs ka marrë pjesë me seriozitet në program dhe është i përkushtuar ndaj zhvillimit personal dhe ndryshimeve pozitive.

Kjo nuk është hera e parë që data e lirimit të tij ndryshohet.

Ai aktualisht shërben dënimin në Federal Prison Fort Dix, New Jersey, dhe më parë data e lirimit ishte shtyrë për shkak të shkeljes së disa rregullave të burgut, përfshirë konsumimin e alkoolit dhe kryerjen e thirrjeve të shumta telefonike të ndaluara.

Përfaqësuesi i tij ka mohuar shkeljet, duke thënë se një nga thirrjet ishte e mbrojtur nga sekreti avokat-klient.

Combs ka bërë apel ndaj dënimit të tij, duke kërkuar lirimin e menjëhershëm, anulimin ose uljen e dënimit, duke argumentuar se provat kundër tij nuk ishin të mjaftueshme dhe se dënimi ishte i padrejtë dhe shkelte të drejtat e tij kushtetuese.

Ai është arrestuar në shtator 2024 për akuza që përfshinin reket, trafikim njerëzish për shfrytëzim seksual, mashtrim dhe transport për prostitucion.

