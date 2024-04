Ozil, tifozi i fshehur i Juventus del hapur: “Dashuria ime e madhe italiane: më ka munguar në karrierë”

“Juve, historia e një dashurie të madhe” nuk është vetëm refreni i himnit të bardhezinjve, por edhe mesazhi i qartë dhe i drejtpërdrejtë i zgjedhur nga Mesut Ozil për të dalë hapur tani që këpucët e tij janë varur në gozhdën famëkeqe. Ish-mesfushori sulmues gjerman, i cili e kaloi karrierën e tij me Real Madrid, Arsenal dhe klube të tjera të mëdha, çuditërisht postoi një foto me fanellën bardhezi me numrin ikonik 10. E shoqëruar kjo me një mesazh që hap skenarë të asaj se si mund të kishte qenë: “Unë jam krenar për karrierën time dhe për klubet e mëdha për të cilat kam pasur privilegjin të luaj. Më ka munguar vetëm një ekip: Juventus, dashuria ime italiane”, shkroi Ozil.

Proud of my career and all the amazing clubs I've had the privilege to play for – only one club that was missing: My Italian love @juventusfc 🖤🤍 – 🎶 Juve, storia di un grande amore 🎶😁 #M10 #ForzaJuve 🇮🇹@s04 💙 | @werderbremen 💚 | @realmadrid 🤍 | @Arsenal ❤️ | @Fenerbahce… pic.twitter.com/SXtx8u78Z2

— Mesut Özil (@M10) April 5, 2024