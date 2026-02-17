Ospitaletto akuzon e drejton gishtin: “Arbitrim skandaloz, favorizoi Inter U23”

Ospitaletto ngre zërin kundër Interit Under 23 dhe e bën këtë përmes fjalëve të drejtorit sportiv Paolo Musso. Në fund të ndeshjes së vlefshme për kampionatin e Serie C, e përfunduar 2-2, drejtuesi foli për “gjykim skandaloz” të orientuar për të mbrojtur kundërshtarët. Kundërshtarë të akuzuar gjithashtu se kanë mungesë etike për një episod antisportiv që Musso deshi ta theksonte me forcë. Polemika të tjera për t’u përballuar pra për klubin milanez pas atyre të lidhura me Inter-Juventus.
Drejtori sportiv i Ospitaletto shpërthen pas ndeshjes
Musso u paraqit në konferencë për shtyp para së gjithash për t’iu përgjigjur trajnerit të Interit, Vecchi, dhe për të nënvizuar meritat e Ospitaletto, i zoti për të rikuperuar një disavantazh të dyfishtë. E gjitha kjo edhe përballë asaj që sipas tij ishte një drejtim arbitrimi njëkahësh: “Mendoj se skuadra sot ka qenë për t’u lavdëruar edhe një herë dhe mendoj se sot jemi këtu duke komentuar një gjykim të paktën skandaloz, që gjatë gjithë ndeshjes ka qenë i orientuar për të favorizuar Interin me situata të dukshme, të qarta, të pastra. Dhe kjo gjë nuk shkon mirë”.
Pse Ospitaletto proteston kundër arbitrit dhe Interit
Referimi në veçanti është për tre episode. I pari është një penallti e supozuar e padhënë për vendasit pavarësisht ndërhyrjes së Football Video Support, pra “VAR me kërkesë” që përdoret në Serie C: “Ka një penallti të dukshme, të qartë, që nuk ka asnjë lloj vlerësimi tjetër sepse është penallti. E kanë parë të gjithë. Ishte e dukshme qartë edhe me shpejtësi reale, e kemi vënë re të gjithë nga tribuna dhe është e pamundur të mos shkohet në rishikim VAR”. I dyti më pas është një hedhje e topit në fushë nga pankina kundërshtare: “Mendoj se ka pasur episode të tjera shumë të rënda, si një top i hedhur brenda nga ana e Interit, që është një gjë e turpshme”.
Përdorimi i VAR me kërkesë
Në mbyllje, Musso dhe Ospitaletto nuk e kanë pëlqyer atë që ndodhi në pjesën e dytë, kur arbitri shkoi të rishikonte golin e tyre të barazimit përfundimtar për motive të cilësuara si jo të qarta: “Mendoj se është absurde që arbitri të shkojë të rishikojë golin tonë të 2-2 pa e përdorur Interi një kartë (pra mundësinë e një kërkese për VAR, shënim i redaksisë), sepse nuk e di çfarë donin të shkonin të rishikonin, kur golat duhet të rishikohen vetëm në rast të ndonjë situate ose në rast përdorimi të VAR-it. Për më tepër, në fund provuan përsëri, duke mos na dhënë një goditje dënimi të pabesueshme ndaj Torrit të tërhequr në tokë dhe duke sinjalizuar një kontakt në mesfushë për ta, nga goditja e lirë e së cilës lind edhe rasti final i 3-2”.
Musso iu referua pikërisht vartësisë psikologjike ndaj Interit pa asnjë “por”: “Unë mendoj se Interi është një skuadër shumë e fortë, me vlera të forta dhe cilësi të rëndësishme, por mendoj se nuk duhet të ketë këtë vartësi. Nuk është e drejtë për spektaklin, sepse të gjithë po luajmë për diçka të rëndësishme, ne të parët. Këta djem kanë nevojë dhe kanë të drejtë të trajtohen siç është e drejtë të trajtohen. Këto gjykime mendoj se janë vërtet të patolerueshme dhe mbi të gjitha është e patolerueshme fakti që mund të mbrohet një skuadër në këtë mënyrë”. Dhe më pas shtoi: “Nëse gjykimet janë të këtij lloji bëhet e vështirë. Bëhet vërtet e vështirë, sepse dua të shoh nëse, me role të përmbysura, ai penallti nuk do të ishte dhënë. Jam i sigurt që do të ishte dhënë”.
Topi i hedhur në fushë, Musso kundër pankinës kundërshtare
Edhe pse duke njohur forcën e Interit të vërtetuar nga aksioni i golit të dytë, drejtori sportiv i Ospitaletto e konsideron të papranueshme atë që ndodhi: “Është një diskutim që e bëj sepse kam dëgjuar të thuhet se ata e kishin merituar gjerësisht fitoren. Unë mendoj se, nëse ata e kanë merituar gjerësisht fitoren, e kemi merituar gjerësisht edhe ne, sepse e kemi luajtur në mënyrë të barabartë me një skuadër dukshëm superiore për potencial dhe cilësi.
E përsëris: episodet e dyshimta kanë shkuar të gjitha në favor të Interit. Të gjitha në favor të Interit. Unë mendoj se topi i hedhur në fushë nga pankina, që në rregull, nuk ndikon në asgjë në nivel rezultati, por është një çështje etike nga ana e skuadrës së Interit, dhe që të ndëshkohet me një karton të verdhë të nxjerrë pothuajse me zor nga drejtuesi i ndeshjes, më duket vërtet një gjë qesharake”.