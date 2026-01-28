OSBE: Inkurajojmë dekriminalizimin e plotë të shpifjes, mbrohen gazetarët

Prezenca e OSBE-së në Shqipëri ka mirëpritur ndryshimet e fundit në Kodin Penal lidhur me shpifjen, ndërsa ka inkurajuar ligjvënësit shqiptarë për dekriminalizim të plotë.
Prezenca e OSBE e ka cilësuar këtë nismë si një hap të rëndësishëm për lirinë e shprehjes dhe mbrojtjen e gazetarëve, ndërsa shton po ashtu se ky ka qenë një rekomandim i hershëm nga OSBE.
“Prezenca e OSBE-së në Shqipëri mirëpret ndryshimet e fundit në Kodin Penal lidhur me shpifjen, si një hap të parë të rëndësishëm drejt forcimit të lirisë së shprehjes. Forcimi i mbrojtjes për gazetarët pasqyron një rekomandim të hershëm të OSBE-së.
Ne vijojmë të inkurajojmë dekriminalizimin e plotë të shpifjes dhe përdorimin e masave civile proporcional”, thuhet në reagimin e tyre.
Kujtojmë se Kuvendi i Shqipërisë, miratoi një ditë më parë, 27 janar, projektligjin për shtesa dhe ndryshime në Kodin Penal me 85 vota pro, 9 kundër dhe zero abstenime, ku ndër të tjera përfshihen formulime nenesh për dekriminalizimin e shpifjes për gazetarët dhe mbrojtjen e tyre në detyrë, formulime që janë kontestuar si “të pjesshme dhe të pazbatueshme” nga organizatat e lirisë së medias.