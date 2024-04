Oriana Sabatini rrëfen propozimin e Dybala për Verissimo: “Kujtova se po bënte shaka”

Oriana Sabatini, e fejuara e sulmuesit të Romës Paolo Dybala, e ftuar në Verissimo në Canale 5, ka rrëfyer momentin e propozimit të argjentinasit për martesë në Shatërvanin Trevi: “Ai gjithmonë më thoshte se nuk do të më propozonte në një vend publik. Mendova se ishte një shaka sepse herë pas here, për t’u tallur me mua, ai gjunjëzohej dhe pastaj bënte sikur lidhte këpucët. të ditë ai kishte blerë një unazë aty pranë dhe nuk e besova derisa ai tha: po apo jo?”. Të dy do të martohen më 20 korrik në Argjentinë, në Dok Haras dhe do të jenë rreth 300 të ftuar.

Aktorja, këngëtarja dhe modelja, emri i dytë i së cilës është Gabriela, ashtu si tezja e saj e famshme teniste, është një influencuese edhe më e famshme në vendlindje sesa partneri i saj. Argjentinasja biseksuale, ishte e fejuar me futbollistin e Romës dhe të kombëtares që në verën e vitit 2018. Një histori e lindur në një koncert të Ariana Grande – për të cilën Oriana Sabatini ka hapur disa koncerte – pasuar nga ftesa e menjëhershme e Paulos për të dalë: «Por nuk e dija kush ishte, kështu që pyeta babanë tim”.

Ata kanë jetuar së bashku që atëherë, me dy qentë e tyre: Kaia, një akita inu dhe Boëen, një akita amerikan. Më 24 korrik ata festuan pesë vjet së bashku, me Paulon që i dedikoi disa foto, madje humoristike, si ajo në shtrat me një nga qentë.