‘Organizatë kriminale me mbi 400 persona’: Rivali i Erdoganit mund të dënohet 2 mijë vite burg

Kryebashkiaku i Stambollit, Ekrem İmamoğlu, do të dalë në gjyq për akuza për korrupsion.
Prokurorët pretendojnë se ai drejtoi një organizatë kriminale, me më shumë se 400 persona të përfshirë gjithashtu në këtë rast.
Nëse dënohet, ai mund të përballet me një dënim të kombinuar prej mbi 2,000 vjetësh burg.
Partia Republikane Popullore e opozitës e quan rastin të motivuar politikisht dhe thotë se ai pasqyron frikën e Erdoganit nga İmamoğlu./gazetametro.net
Erdogan’s main rival could face more than 2,000 years in prison
Istanbul mayor Ekrem İmamoğlu is set to stand trial on corruption charges. Prosecutors claim he led a criminal organization, with more than 400 people also implicated in the case.
If convicted, he could face a… pic.twitter.com/H515fm40nV
— NEXTA (@nexta_tv) March 9, 2026