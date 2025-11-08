Orelsan sulmon me vargje pronarin Mbappé, për shkatërrimin e Caen: replika e ashpër

Kylian Mbappé nuk është vetëm një nga futbollistët më të fortë në botë, por edhe pronar i një klubi – Caen. Mirëpo që kur ai ka hyrë si aksioner shumice, rezultatet e skuadrës kanë qenë të tmerrshme: rënie nga Ligue 2 në Division National dhe një fillim sezoni për të thënë pak katastrofik, me vetëm 3 fitore në 12 ndeshje. Dhe një valë e pafund kritikash, mes të cilave edhe e fundit, nga reperi francez Orelsan, që ka kaluar kufijtë e durimit të yllit të Real Madrid, përgjigjja e të cilit në rrjete sociale ka qenë e egër, duke zbuluar një prapaskenë të sikletshme: “Më lutej të hynte në klub qoftë edhe me 1% pa paguar. Është pa para.”
Akuzat e Orelsan në një këngë, përgjigjja e Mbappé
“Do ta shkatërroni qytetin tuaj si Mbappé.” Një frazë e përfshirë në këngën më të fundit të reperit francez Orelsan, “La Petite Voix”, që i referohet hapur futbollistit në rolin e tij si pronar i Caen, skuadra e të cilit aktualisht renditet e dhjeta në Division National – ekuivalenti i Serisë C italiane. Kjo ka shkaktuar reagimin në rrjete të Kylian Mbappé, i cili iu përgjigj me një postim therës dhe ironik, ku zbuloi edhe një prapaskenë të sikletshme për këngëtarin: “Je i mirëseardhur të ‘shpëtosh’ qytetin që e do aq shumë, Orelsan” – shkroi Mbappé, për të shtuar më pas goditjen përfundimtare: “P.S.: Ai tipi nuk bëri gjë tjetër veçse më lutej ta fusja në klub me 1% pa paguar, sepse s’ka asnjë lek. Por duhej të mbronte imazhin e drejtë të normanit të vogël.”
Caen nën drejtimin e Mbappé: rënie kategorie pas 41 vitesh
Gjithçka nisi nga zemërimi i Orelsan, tifoz i deklaruar i Caen, përballë rezultateve shumë të dobëta sportive të skuadrës së tij që nga momenti kur në shoqëri hyri ylli i Real Madrid. Kylian Mbappé është pronari shumicë i SM Caen që nga viti 2024, përmes fondit të tij Coalition Capital, ku zotëron 80% të aksioneve. Që në fillim, situata sportive e Caen doli të ishte katastrofike: klubi ra në National (kategoria e tretë franceze) për herë të parë pas 41 vitesh, duke përfunduar i fundit në Ligue 2 me vetëm 5 fitore në 34 ndeshje gjithsej. Jo vetëm kaq – tifozët kanë qenë dëshmitarë të ndërrimeve të shpeshta të trajnerëve, një rotacion që ka dëshmuar kaosin e plotë në drejtimin e klubit.
Kritikat e tifozëve të Caen ndaj Mbappé dhe tensionet brenda klubit
Përballë kësaj krize strukturore që vazhdon edhe sot – Caen është i 10-ti nga 17 skuadra në renditjen e National – janë shtuar tensionet e brendshme përveç kritikave të ashpra nga tifozët dhe ultrasit. Mbështetësit e kanë akuzuar shpesh Mbappé se ka blerë klubin sikur të ishte një lodër personale, pa asnjë kompetencë apo synim për ta ringritur sportivisht. Deri te kritika e fundit, ajo e Orelsan, që duket se ka bërë të derdhet kupa e durimit të kampionit francez.