Onana a je ti? Gafaxhiu i United pret 3 penallti në Kupën e Turqisë, vendosi Muçi

Me sa duket ka diçka në ajër, diçka magjike për portierët që këtë javë është më mirë të mos sfidohen nga pika e bardhë. Edoardo Motta, duke pritur katër penallti, e çoi Lazion në finalen e Kupës së Italisë, ndërsa ish-numri një i Manchester United, André Onana, pothuajse e përsëriti portierin e ri italian duke neutralizuar tre penallti dhe, me një seri pritjesh të jashtëzakonshme, e çoi Trabzonspor në gjysmëfinale të Kupës së Turqisë.
Motta realizoi një arritje të jashtëzakonshme, të kryer nga shumë pak portierë në histori; kujtohen Duckadam dhe Safonov, mes të zgjedhurve. André Onana ishte shumë pranë hyrjes në atë klub shumë të kufizuar, sepse në ndeshjen çerekfinale të Kupës së Turqisë mes Trabzonspor dhe Samsunspor priti tre penallti.
— Trabzonspor (@Trabzonspor) April 23, 2026
Trabzonspor në gjysmëfinale të Kupës së Turqisë
Pas barazimit 0-0 në kohën e rregullt, që nuk ndryshoi as në shtesë, u shkua drejtpërdrejt te penalltitë dhe aty Onana, që ka veshur fanellën e Interit në sezonin 2022-2023 përpara se të kalonte te Manchester United, u bë protagonist duke blinduar portën e tij. Portieri kamerunas priti goditjet e Satka, Marius dhe Cift dhe nga lojtarët e Samsunspor arriti të shënojë vetëm Tomasson. Dy gabime edhe nga lojtaret e Trabzon, por goli i Muçit nga pika e bardhë vlejti kualifikimin në gjysmëfinale, që do të zhvillohen më 13 maj. Kundërshtari, në mënyrë befasuese, do të jetë Genclerbirligi, që eliminoi Galatasaray, i mundur në shtëpi nga një skuadër që lufton për të mos rënë nga kategoria.