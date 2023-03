Armaldo u eliminua mbrëmjen e djeshme nga “Big Brother VIP”. Olta u bë keq nga largimi i tij dhe fajësoi Luizin pasi ishte ai shkaktari i nominimit të tij.

Pas spektaklit, gjatë një bisede me Qetsorin, Olta ka thënë se do të hakmerret ndaj Luizit dhe do t’i nxjerrë nga shtëpia Kiarën.

“Ai më nxorri Armaldon, unë do i nxjerr Kiarën. Do përpiqem shumë”, ka thënë ajo.