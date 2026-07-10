Olise ndalohet nga shoku i skuadrës të festonte golin e dytë të Francës: veprimi që evitoi golin e mundshëm të Marokut

Një episod i veçantë tërhoqi vëmendjen gjatë fitores së Francës ndaj Marokut në çerekfinalet e Botërorit 2026. Pas golit të dytë të shënuar nga Ousmane Dembélé, të gjithë lojtarët francezë u mblodhën pranë vijës anësore për të festuar, por Michael Olise u ndal para se t’u bashkohej plotësisht shokëve të skuadrës.
Ndërhyri Brice Samba. Portieri rezervë i “Blues” iu afrua shpejt sulmuesit dhe e pengoi të kalonte vijën anësore, duke i vendosur një dorë në kraharor. Një skenë e pazakontë që ngjalli kureshtje te tifozët dhe shikuesit.
Pas këtij gjesti nuk fshihej asnjë problem me Olise, por një arsye taktike e lidhur me rregulloren. Samba donte të shmangte një situatë potencialisht të rrezikshme: nëse të gjithë futbollistët francezë do të dilnin jashtë fushës për të festuar, Maroku teorikisht mund ta rifillonte lojën menjëherë me goditjen nga qendra.
Pse Franca e ndaloi Olise gjatë festimit të golit të Dembélé
Rregullorja parashikon që, në rifillimin e ndeshjes, të gjithë lojtarët – me përjashtim të atij që kryen goditjen e fillimit – duhet të ndodhen në gjysmën e tyre të fushës. Në një skenar ekstrem, me Francën jashtë fushës pas golit të Dembélé, kundërshtarët mund të kishin tentuar një nisje drejt një porte praktikisht të pambrojtur.
Një mundësi shumë e largët dhe vështirë se e zbatueshme në praktikë, por që Samba qartazi preferoi të mos e rrezikonte. Ndërhyrja e tij ishte një masë paraprake për të ruajtur përqendrimin dhe për të shmangur çdo surprizë.
Nuk është hera e parë që Franca i kushton vëmendje këtij detaji. Edhe në finalen e Botërorit 2022 kundër Argjentinës ndodhi një situatë e ngjashme: pas një goli të Mbappé-së, Theo Hernandez e thirri Dayot Upamecano-n të kthehej në fushë pikërisht për të mos e lënë skuadrën të zbuluar gjatë festimeve. E njëjta gjë ndodhi edhe me Bernardo Silva në Portugali-Marok në të njëjtin turne.
Një episod i vogël që tregon mentalitetin e “Blues”, tashmë të përqendruar në çdo detaj në përpjekje për të arritur finalen e tretë radhazi të Botërorit.