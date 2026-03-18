Oggetto: Proposta di Pubblicazione – Le Ombre della Capitale Rossa

Gentile [Nome dell’Editore],

Mi chiamo Flamur Bucpapaj e rappresento Botimet Nacionale, una delle case editrici più affermate in Albania. La contatto per presentarle il mio romanzo Le Ombre della Capitale Rossa ed esplorare la possibilità di una collaborazione per la sua pubblicazione e distribuzione negli Stati Uniti d’America.

Il romanzo segue la storia di Elira, una donna coraggiosa che affronta una città costruita sulla paura, sulla sorveglianza e sul silenzio, e del Dott. Arbeni, un uomo coinvolto in profondi dilemmi morali e in una continua lotta interiore. Gli eventi si svolgono non solo a Tirana, ma anche a Washington, dove Elira riesce a ottenere la cittadinanza americana e diventa una giornalista affermata, usando la sua voce per raccontare la verità e proteggere gli altri.

Tirana stessa si presenta come un personaggio vivo, una città piena di ombre e contrasti, dove le facciate moderne nascondono vecchie ferite e ogni strada porta con sé una tensione invisibile. Il romanzo è un thriller psicologico e un dramma profondo, che esplora l’oppressione, la resilienza, il coraggio e la lotta per la libertà personale. La storia unisce intensità emotiva, tensione drammatica e temi universali, rendendola attraente per i lettori internazionali interessati ai diritti umani, alla resistenza e alla sopravvivenza sotto pressione sistemica.

Botimet Nacionale è pronta a collaborare per la traduzione, la co-pubblicazione e la distribuzione, offrendo pieno supporto per il manoscritto, i materiali promozionali e le interviste con l’autore. Questo romanzo offre una prospettiva unica sul coraggio, sulla resilienza e sul potere dell’individuo di trasformare la propria vita e la società che lo circonda.

La invito a leggere la sinossi e i capitoli selezionati allegati e sarò lieto di fornire il manoscritto completo e discutere eventuali opportunità di collaborazione secondo la sua disponibilità.

La ringrazio per il tempo e l’attenzione. Resto in attesa della possibilità di condividere Le Ombre della Capitale Rossa con i lettori negli Stati Uniti.

Cordiali saluti,

Flamur Bucpapaj

Email: [email protected]

Tel: +355 67 533 27 00

Botimet Nacionale

LE OMBRE DELLA CAPITALE ROSSA