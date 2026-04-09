Offset shfaqet në publik pas sulmit me armë

Reperi Offset është fotografuar duke pirë një cigare jashtë një spitali në Florida, pak pasi u plagos në këmbë nga të shtënat me armë.
Artisti, i njohur për hitin Taste, u pa në një karrige me rrota të repartit të kujdesit intensiv (ICU), duke qëndruar pranë nënës së tij, Latabia Woodward, dhe një punonjësi të spitalit.
Offset, emri i vërtetë i të cilit është Kiari Kendrell Cephus, u transportua në spital pasi u qëllua në zonën e parkimit të hotelit Seminole Hard Rock Hotel & Casino në Florida. Sipas përfaqësuesve të tij, gjendja e reperit është e qëndrueshme dhe ai po monitorohet nga afër nga mjekët.
Policia bëri të ditur se incidenti nisi si një përplasje fizike dhe përfundoi me plagosje që nuk rrezikojnë jetën. Autoritetet konfirmuan se dy persona janë ndaluar dhe situata është vënë nën kontroll, ndërsa nuk paraqet rrezik për publikun.
Ndërkohë, reperi Lil Tjay u arrestua dhe u akuzua për prishje të rendit publik, megjithatë avokatja e tij mohoi çdo përfshirje në të shtënat. Sipas dëshmitarëve, pak para ngjarjes, Offset ishte duke biseduar dhe pozuar me fansat, duke u dukur i qetë dhe miqësor.
Identiteti i autorit të të shtënave dhe motivi i sulmit mbeten ende të paqarta.