Ofertë e bujshme e PSG për Kvaratskhelia: Al Khelaifi gati të paguajë 180 milionë euro

Kvaratskhelia nga i panjohuri perfekt është bërë ëndrra e ndaluar e klubeve të mëdha europiane. Gjeorgjiani që po magjeps me Napolin me siguri do të jetë objektivi numër një në merkaton e verës së ardhshme. De Laurentiis duhet të jetë i aftë për t’i rezistuar ofertave që vijnë në tryezën e tij, por gjithçka do të varet nga shuma që klubet elitare duan të paguajnë. E nga Franca vjen një zë i zhurmshëm.

PSG është gati për një tjetër revolucion verën e ardhshme. Trajneri Galtier me shumë gjasa do të thotë lamtumirë. Pastaj edhe e ardhmja e Messi, Mbappe dhe Neymar është gjithashtu e pasigurt. Shumë futbollistë janë tashmë në shënjestrën e sheikut të klubit francez. E mes tyre është edhe Kvaratskhelia. Talenti i Napolit ka hyrë në orbitën e kryeqytetasve francezë dhe sipas portalit 10sport, oferta që do t’i dorëzohet klubit napolitan është e bujshme: 180 milionë euro.

Nëse oferta do të dorëzohet apo jo, është ende herët për t’u thënë, por sigurisht që do ta bënte Presidentin De Laurentiis të mendohej. Por pas propozimit të Al Khelaifi fshihet edhe një arsyetim i tërë fitimi kapital. E në këtë këndvështrim, ai do të thyente vërtet rekorde. I blerë vetëm për 10 milionë euro, Napoli do të shënonte një fitim kapitali që do të kishte një efekt të bujshëm në arkën e kompanisë dhe do të lejonte investime të mëtejshme.